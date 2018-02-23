Алина Загитова и Евгения Медведева выступят на чемпионате мира в Милане

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова сообщили, что намерены выступить на чемпионате мира в Италии. Фигуристки сообщили об этом после своего триумфа на ОИ-2018.

«Я буду готовиться к чемпионату мира», – сказала Загитова.

«У меня такие же планы», – добавила Медведева.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 марта в Милане.

Алина Загитова принесла 23 февраля России первое золото на Олимпиаде, так же она является чемпионкой Европы. В этом году 15-летняя спортсменка впервые дебютировала во взрослых турнирах фигурного катания.

Евгения Медведева –– двукратная чемпионка мира и серебряный призер ОИ.

На ее счету несколько мировых рекордов. Так, 21 февраля Медведева установила мировой рекорд в короткой программе, однако его смогла побить Алина Загитова, набрав 82,92 балла.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС