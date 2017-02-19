Альфонсо Перес: «Самым честным решением для Пике был бы уход из сборной Испании»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Пике

Бывший нападающий сборной Испании Альфонсо Перес выразил мнение, что защитник «Барселоны»Жерар Пике должен покинуть национальную команду. Такая фраза связана с поддержкой футболистом Каталонии.

«Пике похож на Гвардиолу. Оба они являются сторонниками независимости Каталонии. Я не против Каталонии, но я против тех, кто выступает за ее независимость.

Если уж Пике такой каталонец, то самым честным решением для него был бы уход из сборной Испании», – сказал Перес.

Напомним, что Пике выступает за сборную Испании с 2009 года. В ее составе он провел 85 матчей, в которых забил пять голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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