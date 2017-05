Алессандро Флоренци написал стихотворение в честь Франческо Тотти

CI SEI SEMPRE STATO. Nei miei pensieri, fin da piccolo, ho sempre sognato di essere come te. Come tutti i bambini che iniziano a dare i primi calci a un pallone. CI SEI SEMPRE STATO. Quando ho esordito in Serie A. È bastato uno sguardo per sentirti vicino: andrà tutto bene, mi dicesti con gli occhi. CI SEI SEMPRE STATO. Quando ho segnato il mio primo gol in Serie A. Mi hai dato dei colpetti in testa per dirmi: ora smetti di sognare questa è la tua realtà. Sei dei nostri. CI SEI SEMPRE STATO. E CI SARAI PER SEMPRE. Per me, per chi ama il calcio e per questa città eterna. Come te. 💛❤️ *** #Totti #TottiDay #ThanksTotti

