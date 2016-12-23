Ален Гобле: «Витсель намерен остаться в «Зените» до конца сезона»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Аксель Витсель

Аксель Витсель хочет до конца отработать свой контракт в «Зените». Об этом сообщил агент Ален Гобле представляющий интересы бельгийца.

«Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает. Сам Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона, в конечном счёте он может покинуть клуб после сезона. Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за «Зенит». Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из «Зенита», — сказал Ален Гобле

В услугах Акселя Витселя заинтересован «Ювентус», но переговоры зашли в тупик.

Контракт бельгийского полузащитника «Зенита» истекает летом 2017 года.

В 16 матчах этого сезона Витсель забил один гол и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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Никита Пронин

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