Алексис Санчес прибыл на базу «МЮ» под песню «Теперь мы свободны»

Автор: Евгений Морозов 0

Sanchez

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес пошутил на тему ухода из команды Жозе Моуринью. Футболист выложил в сторис своего инстаграма видео, как он подъезжает к клубной базе.

В автомобиле у чилийца при этом играет композиция из фильма «Гладиатор» с названием Now We Are Free («Теперь мы свободны»).

Во вторник руководство «МЮ» отправило в отставку с поста главного тренера Жозе Моуринью. Ранее СМИ сообщили, что Санчес и защитник «Юнайтед» Маркос Рохо делали ставки на увольнение португальского специалиста.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Алексиса Санчеса

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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