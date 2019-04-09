Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в суд с личными вещами

В Пресненском суде Москвы сегодня пройдет первое заседание по существу по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. С ними обвиняются также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

Суд рассмотрит материалы дела о драках в центре Москвы, которые были переданы следствием. Заседание начнется в 12:00 по московскому времени.

Кокорин и Мамаев уже прибыли в суд вместе с личными вещами.

Пресненский суд Москвы продлил арест игроков до 25 сентября. Футболисты находятся под стражей с октября прошлого года.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс