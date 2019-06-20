Александр Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал», Федор Кудряшов покинул «Истанбул». Главные новости дня  

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 июня.

1. Александр Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити» 

Новое соглашение между клубом и украинским футболистом рассчитано до 2024 года.

2. Федор Кудряшов покинул «Истанбул» 

Защитник сборной России стал игроком турецкой команды полгода назад.

3. РФС рассмотрит дело о лимите на легионеров 26 июня

За новую формулу лимита («8+17») выступает большинство представителей РПЛ.

4. Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом

«Сливочные» отложили любые действия по приобретению француза на 2020 год. 

5. Руководство «Манчестер Юнайтед» выделило тренерскому штабу 100 млн фунтов на трансферную кампанию 

На данный момент «красные дьяволы» хотят подписать Харри Магуайра и Аарона Уан-Биссаку.

Фото: Global Look Press

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