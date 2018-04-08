Александр Тарханов: «Пенальти вообще не было. Судье надо «кол» поставить!»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов раскритиковал рефери Артема Чистякова, судившего игру екатеринбургской команды с «Тосно» (2:2). Он считает, что пенальти, с которого забил Павел Погребняк, был назначен неверно.

– Опасных моментов было не так много, как борьбы и единоборств. Хотя острота тоже была, было непросто действовать против стандартов «Тосно».

Получилась интересная игра – забили четыре мяча. Единственное – вопросы по судейству, ведь пенальти там вообще не было. Бумаль сыграл чисто, забрал мяч, никаких толчков не было.

Непонятно, почему судья принял такое решение. Нужно «кол» ему поставить! Как недавно поставили «кол» арбитру за матч «Спартака» и «Тосно», когда он пенальти неправильно поставил и красную Фернандо не дал.

Здесь тоже как-то непонятно мне, почему судья назначил пенальти. По телевизору только что видел разбор – контакта с игроком «Тосно» не было точно.

– В случае победы «Спартака» в Кубке России путевка в еврокубки достанется шестому месту в РФПЛ. Будет ли бороться ваша команда за эту строчку?

– Мы пока играем, такой задачи нет. Если удастся, то будет хорошо, – сказал Тарханов.

Арбитр назначил пенальти в ворота «Урала» после падения полузащитника Резиуана Мирзова в штрафной гостей, зафиксировав фол со стороны хавбека Петрюса Бумаля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»