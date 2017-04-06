Александр Тарханов: «Мы сотворили историю уральского футбола»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Рубином» поделился впечатлениями от выхода в финал Кубка России. Специалист считает, что «шмели» внесли весомый вклад в историю клуба и футбола на Урале.

«Игра была кубковой, и никто не хотел уступать. Острая была игра, с атакующими действиями, подходы были и у нас, и у них. Мы захватили инициативу в начале встречи, забили, имели преимущество, но потом чуть подсели. Поле было непростым, так «Рубин» и забил гол, благодаря тому что игрок поскользнулся.

Мы сотворили историю уральского футбола: мы были в полуфинале, но не в финале. Всех приглашаем в Сочи», — заявил Тарханов.

В финале Кубка России соперником «Урала» станет «Локомотив». Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт Бизнес Online