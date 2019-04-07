Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче 22-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА. Встреча состоялась в субботу на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Александр сломал палец руки, после чего его заменили на Александра Максименко. Сроки восстановления вратаря не уточняются.

«У Селихова диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти», – опубликовали в твиттере московского клуба.

Александр Селихов выступает за московский «Спартак» с 2017 года. В сезоне 2018-2019 Селихов провел 5 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Спартака»