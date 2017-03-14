Александр Самедов: «Высокие зарплаты футболистов — не наша вина»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

РФПЛ. 19 тур. Спартак-Анжи. 1:0. Москва, Открытие Арена, 12.03.2017

Игрок московского «Спартака» Александр Самедов поговорил о зарплатах футболистов. Полузащитник встал на защиту игроков с завышенной платой.

«В том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться и скоро все изменится», — заявил 32-летний Самедов.

В зимнее трансферное окно Александр перешел к красно-белым из московского «Локомотива». В двух официальных матчах за новый клуб хавбек забил один гол.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Аргументы и факты

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