Александр Самедов поедет на сборы с дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»



«Спартак» и «Локомотив» никак не могут согласовать трансфер Александра Самедова. Сейчас футболист может не поехать на сборы с дублем «железнодорожников».

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов, выразивший желание сменить клуб, не будет готовиться с московской командой к весенней части чемпионата России.

Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем «Локомотива», первый сбор которого пройдет в Москве. Занятия будут в манеже.

Если он не перейдет в «Спартак», тогда отправится с дублем и на второй сбор.

«Локомотив» готов продать 32-летнего хавбека сборной России только за 5 миллионов евро. «Красно-белых» такая сумма не устраивает.

Фото: Sportbox

Источник: ТАСС