Александр Самедов мечтает взять чемпионство с родным «Спартаком»

Полузащитник «красно-белых», зимой вернувшийся в клуб детства, рассказал, что ждет от концовки сезона. Главная его цель – выигрыш чемпионства с родным «Спартаком».

«Сейчас все мысли об игре с «Анжи». Матч будет эмоциональным. Ведь это первая встреча на «Открытие Арене» после возобновления чемпионата. Болельщики её очень ждут. Мы не можем подвести. Нужно побеждать.

Очень хотелось бы оправдать ожидания поклонников красно-белых. Не могу сказать «доверие», так как у всех разное отношение. Хочется, чтобы встретили дома хорошо, приняли. Повторюсь: всё, о чём мечтаю, — это завоевать со своей родной командой чемпионство. Мне кажется, сделать это нам уже пора».

За карьеру в «Спартаке» Александр Самедов провел 48 матчей и забил шесть мячей. В сборной России 35 игр, пять голов.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Спартак»