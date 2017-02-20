Александр Пуцко стал игроком «Уфы»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

«Уфа» подписала контракт с российским защитником. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

В команду перешел футболист «Спартака» Александр Пуцко. О сроке соглашения между 23-летним игроком и клубом из РФПЛ не сообщается. По некоторым данным, контракт был подписан на долгосрочных условиях.

За «Спартак» Александр стал выступать с 2007 году, однако с того момента защитник сыграл за основную команду красно-белых всего 4 раза. Большую часть текущего сезона Пуцко провел в «Спартаке-2», сыграв в 10 встречах ФНЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Уфа»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

«Готовы уже два объекта: стадион «Спартака» и эти часы». Какой будет Москва во время ЧМ-2018

Фантастика с эмблемой ЦСКА. Илья Казаков – о юбилее победы армейцев

Владимир Путин хочет еще более жесткий лимит

Добавить комментарий

Войти с помощью: 