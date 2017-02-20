Александр Пуцко стал игроком «Уфы»

«Уфа» подписала контракт с российским защитником. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

В команду перешел футболист «Спартака» Александр Пуцко. О сроке соглашения между 23-летним игроком и клубом из РФПЛ не сообщается. По некоторым данным, контракт был подписан на долгосрочных условиях.

За «Спартак» Александр стал выступать с 2007 году, однако с того момента защитник сыграл за основную команду красно-белых всего 4 раза. Большую часть текущего сезона Пуцко провел в «Спартаке-2», сыграв в 10 встречах ФНЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Уфа»