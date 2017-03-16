Александр Мостовой: «Краснодар» сыграет с «Сельтой» вничью и вылетит из Лиги Европы»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Сельта». Первая игра закончилась победой испанской команды со счетом 2:1.

«Кадровые потери «Краснодара» не так уж страшны. Только один Федор Смолов. Торнике Окриашвили же не футболист основного состава, он выходит на замены и, как правило, на короткий промежуток времени. Потеря Смолова сказывается, но «Локомотив» был обыгран.

«Краснодар» волнуют не эти проблемы. Их задача – обыграть испанцев и пройти. Но соперник тоже не так прост. «Краснодар» сыграет с «Сельтой» вничью 1:1 и вылетит из Лиги Европы», — сказал Мостовой.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат