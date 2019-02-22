Александр Ляказетт не сыграет с «Ренном» в 1/8 Лиги Европы из-за дисквалификации

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта на три матча за инцидент в первом матче 1/16 финала с БАТЭ (0:1). Следующий матч турнира команда проведет без него.

Напомним, 27-летний форвард получил прямую красную карточку за то, что локтем отмахнулся от защитника борисовчан Александара Филиповича.

Француз не участвовал в ответной встрече в Лондоне (3:0).

Таким образом, Ляказетт пропустит обе встречи 1/8 финала с «Ренном».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА