Александр Ляказетт не сыграет с «Ренном» в 1/8 Лиги Европы из-за дисквалификации

Автор: Евгений Морозов 0

Alexandre Lacazette

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта на три матча за инцидент в первом матче 1/16 финала с БАТЭ (0:1). Следующий матч турнира команда проведет без него.

Напомним, 27-летний форвард получил прямую красную карточку за то, что локтем отмахнулся от защитника борисовчан Александара Филиповича.

Француз не участвовал в ответной встрече в Лондоне (3:0).

Таким образом, Ляказетт пропустит обе встречи 1/8 финала с «Ренном».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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