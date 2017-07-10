Александр Кокорин: «Зенит» или «Боруссия»? Смолову лучше перейти в «Зенит»

Автор: Дмитрий Темников 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин затронул тему Федора Смолова. Он посоветовал игроку  «Краснодара» продолжить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

Что бы посоветовал Смолову: «Зенит» или Европа? Смотря куда ехать в Европе. В дортмундскую «Боруссию»? Сейчас там уже нет Клоппа. В любом случае «Зенит»! Когда я перешел сюда, понял: этот клуб знают и уважают на всем континенте. Где бы ни был на отдыхе, многие с восхищением расспрашивают о команде.

Здесь ты всегда на виду, а если уедешь — можешь потеряться. Юра Жирков рассказывал, что приходится сталкиваться с чисто бытовыми проблемами. Там никто не помогает, как у нас», — заявил Кокорин.

Напомним, в прошлом сезоне РФПЛ забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром первенства. Кокорин же сыграл за сине-бело-голубых 26 матчей, отличившись 5 мячами.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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