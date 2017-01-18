Александр Кокорин: «После таких провалов, как на Евро-2016, даже на улицу выходить нет никакого желания»

Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин рассказал об эмоциях после выступления на Евро-2016. Также поделился мнением о перспективах сборной России на ЧМ-2018 под руководством Станислава Черчесова.

«После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания.

Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо. Я знаю, что Станислав Черчесов тот человек, который пришел работать в сборную не просто так. Он ставит перед собой и перед командой самые высокие задачи.

Мы долго работали с Черчесовым в «Динамо, я знаю, что он слов на ветер не бросает», — отметил Кокорин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС