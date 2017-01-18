Александр Кокорин: «Полностью доволен карьерой в «Зените». За полгода я выиграл сразу несколько медалей»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Кокорин

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что доволен тем, как складывается его карьера в петербургском клубе. Напомним, что форвард перешел в стан сине-бело-голубых в январе 2016 года из «Динамо».

«Я пришел в «Зенит» и за полгода завоевал сразу несколько медалей. Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.

Не думаю, что «Зенит» сильно изменится по сравнению с первой частью сезона; в начале чемпионата мы играли хорошо, забивали много мячей, отличались разные игроки. После перерыва для нас важно будет не потерять тот настрой и боевой дух, который у нас был, и прибавить в тех моментах, в которых мы допускали ошибки», – сказал Кокорин.

Российский форвард также признался, что был удивлен лидерством «Спартака» в первой части сезона российской Премьер-лиги.

«Первое место «Спартака» стало для Кокорина неожиданностью. «Спартак» действительно в какой-то степени удивляет в этом чемпионате. Он смог приобрести то, чего ему не хватало долгие годы: начал выигрывать матчи в концовках, научился дожимать соперника. Раньше такого не было. Нас не нервирует отставание от «Спартака». Впереди еще много игр, в ходе которых все может кардинально измениться», — говорит Александр.

В нынешнем сезоне чемпионата России он забил три гола в 17 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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