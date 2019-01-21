Александр Кокорин назвал россиян «стадом баранов»

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его друг, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев остаются в СИЗО – срок ареста им был продлен до 8 февраля. Преданные фанаты не оставляют спортсменов своим вниманием, футболисты ведут с ними активную переписку.

Одно из писем оказалось в распоряжении журналистов. В нем нападающий «Зенита», отвечая одному из болельщиков, весьма нелестно отозвался о россиянах. «Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», – пишет Кокорин.

Напомним, футболисты 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы действий Кокорина и Мамаева попали в больницу.  Дебоширы оказались в следственном изоляторе, позже им продлили срок ареста до 8 февраля.

Фото: Global Look Press
Источник: «Невские новости»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Москва. «РЖД Арена». 3 октября 2018 г.

В «Локомотиве» не знают о поступившей в суд от клуба положительной характеристике на Кокорина

Ольга Бузова: «Лишить Кокорина и Мамаева карьеры — это как мне сейчас отрезать язык»

Адвокат Кокорина: «Удержание Александра в СИЗО повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 