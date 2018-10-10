Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину



Стали известны подробности допроса форварда «Зенита»Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Они признали свою вину и в нападении на водителя, и в драке с чиновниками.

Футболисты заявили, что расстроены ситуацией, а в полицию не приходили, потому что были в замешательстве и не знали, как им поступить.

Мамаева и Кокорина отправят в изолятор временного содержания на Петровке, 38, где они проведут 48 часов до момента, когда будет решено, о какой мере пресечения следователь будет просить в суде. Сейчас этот вопрос не решен, вопрос стоит или о домашнем аресте, или об аресте, говорит он. Изолятор на Петровке отличается нормальными условиями содержания, в частности близкие задержанных смогут принести им ресторанную еду

Напомним, что сегодня Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов и поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Global Look Press

Источник: Mash