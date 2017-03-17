Александр Кокорин, Денис Глушаков, Игорь Акинфеев и еще несколько футболистов подозреваются в допинге

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Кокорин

WADA заинтересовалось несколькими российскими футболистами. В этот список вошли сразу восемь игроков.

У Александра Кокорина взяли анализы ещё во время его выступления за московское «Динамо» в 2014 году. Помимо WADA, эту информацию подтверждает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Сообщается, что копии протоколов допинг-тестов футболистов предоставлены в WADA.  В список Ричарда Макларена вошли: Александр Кокорин, Игорь Акинфеев, Роман Широков, Руслан Камболов, Павел Соломатин, Денис Глушаков, Юрий Жирков и Игорь Денисов.

Фото: Global Look Press
Источник: Life

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Никита Пронин

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