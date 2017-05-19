Форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о выступлении своей команды в текущем чемпионате России. Нападающий также прокомментировал чемпионство «Спартака».
«Сейчас у меня складывается впечатление, что в РФПЛ в этом сезоне не было клуба-лидера, доказавшего игрой, что он чемпион. Да, «Спартак» завоевал золото, но, на мой взгляд, за счет бойцовского духа. А чемпионского футбола я не увидел.
Были матчи, в которых «Спартак» побеждал только за счет характера, поэтому и опередил всех заслуженно. «Зениту» в какой-то момент этого не хватило. Как это ни грустно, но мы проиграли этот чемпионат, потому что уступали соперникам в волевых качествах. Причем во многих встречах, которые должны были доводить до победы», – сказал Кержаков.
Напомним, что «Спартак» за три тура до окончания сезона обеспечил себе чемпионство, «Зенит» занимает второе место в Премьер-Лиге.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс
One thought on “Александр Кержаков: «Спартак» завоевал золото за счет бойцовского духа, а чемпионского футбола я не увидел»”
В который раз обращаюсь: ну, объясните мне, дураку, что такое есть «чемпионский футбол»? Объясните на примере хотя бы одной команды. А то все вокруг, Ловчев , Кержаков (интересно, когда он сам показывал этот самый «чемпионский футбол» или его «Зенит»?) и проч. твердят: «Спартак» нынче не показал «чемипонский футбол»…
Я вот 51 год смотрю футбол,сам играл достаточно серьезно, так и не могу взять в толк — что это и с чем его едят.