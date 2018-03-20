Александр Головин: «Хотелось бы дойти до полуфинала ЧМ-2018, это как минимум»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал о своих ближайших целях. Хавбек хотел бы дойти до полуфинала ЧМ-2018.
«В ближайшее время хотелось бы принести максимальную пользу клубу и дойти со сборной России минимум до полуфинала чемпионата мира. Футбол делает меня счастливым, самым главным в этом виде спорта считаю интеллект.
Меня никакие интервью не раздражают, только провокационные про переходы или недовольство партнерами. На слухи не обращаю внимания», – сказал Головин.
Александр Головин провел в этом сезоне 33 матча, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: CSKA TV