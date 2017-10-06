Александр Головин не сыграет с Южной Кореей

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин не примет участие в товарищеском матче против Южной Кореи. Он все еще не восстановился от недавно полученной травмы.

«Мы внимательно смотрим за Головиным, никогда ничего не форсируем. У Головина, если шанс появится (сыграть), то мы сто раз подумаем, чем дадим сыграть одну минуту.

Завтра шансов сыграть у Головина точно нет. Если почувствуем, что и в Казани у него шансы минимальные, то в Казань мы его не возьмем», – сказал Черчесов журналистам.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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