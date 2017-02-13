Александр Глеб подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Александр Глеб в скором времени должен вернуться в самарские «Крылья». Сейчас Глеб является свободным агентом.

Белорусский полузащитник, в ближайшие дни, должен подписать контракт с «Крыльями». Сам клуб сейчас находится на сборах в Турции.

Глеб уже выступал за самарский клуб в сезоне 11/12. Он провел 8 матчей, после чего вернулся в БАТЭ.

Также, Александр выступал за такие клубы, как: «Арсенал», «Барселона», «Вольфсбург», «Бирмингем», «Штутгарт», «Коньяспор», «Ганчербирлиги», БАТЭ.

«Крылья» занимают 12-е место с 15-ю очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Прессбол