Александр Цауня покинул ЦСКА

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Цауня

Московский ЦСКА объявил о расторжении трудового договора с Александром Цауней. Латвийский полузащитник выступал за московский клуб с 2011 года.

«Мы благодарим Александра за все, что он сделал для ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов», — говорится на официальном сайте клуба.

Латвийский футболист перешел в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне 28-летний игрок не провел за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча.

Фото: Официальный сайт ЦСКА

Источник: Официальный сайт ЦСКА

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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