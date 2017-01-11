Александр Цауня покинул ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о расторжении трудового договора с Александром Цауней. Латвийский полузащитник выступал за московский клуб с 2011 года.

«Мы благодарим Александра за все, что он сделал для ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов», — говорится на официальном сайте клуба.

#ЦСКА и Александр Цауня расторгли контракт по обоюдному соглашению. Спасибо за всё, Саша! Успехов! https://t.co/59L67rWOZ9 pic.twitter.com/75y68tmGqI — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) January 11, 2017

Латвийский футболист перешел в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне 28-летний игрок не провел за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча.

Фото: Официальный сайт ЦСКА

Источник: Официальный сайт ЦСКА