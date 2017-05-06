Александр Бубнов: «На месте Массимо Карреры я бы не выставлял Зе Луиша, Луиса Адриано и Квинси Промеса вместе»

Знаменитый футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал диспозицию сил в матче «Спартак» — «Томь». По его мнению, москвичи — очевидный фаворит в этой паре.

«Спартаку» нужно просто выйти и порадовать болельщиков зрелищной игрой. Самое главное не расслабляться. Если «Спартак» сыграет на том же уровне, что с ЦСКА и «Зенитом», то счет будет крупным. У «Томи» ведь есть проблемы с составом, да и в обороне они играют очень слабо. Команде Петракова банально не хватает сил. Да, «Томь» отбирала очки на выезде у «Анжи», но не думаю, что это пройдет со «Спартаком». На месте Карреры я бы не стал выставлять Зе Луиша, Адриано и Промеса вместе. Полагаю, будет правильным сыграть теми же игроками, что и в матче с ЦСКА. Нужно попытаться сделать результат в первом тайме, а во втором спокойно доводить матч до логического завершения.

Думаю, матч закончится со счетом 5:0 в пользу красно-белых», — заявил Бубнов.

Напомним, что за три тура до конца московский «Спартак» с 60 очками расположился на первой строчке в турнирной таблице РФПЛ. У идущего вторым «Зенита» отставание от красно-белых составляет 10 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbox