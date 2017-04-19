Александр Бубнов может стать селекционером «Анжи»

Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов впервые за долгое время может получить шанс занять официальную должность в российском футболе. Он претендует на должность в селекционном отделе «Анжи».

По имеющейся информации, Александр Бубнов будет консультировать руководство «Анжи» по части селекции, просматривая футболистов, находящихся у спортивного отдела в списках потенциальных новичков.

Вице-президент клуба Зайдин Джамбулатов подтвердил факт встречи Бубнова с руководством махачкалинцев: «Бубнов приезжал в Махачкалу около 20 дней назад. Он посетил матч «Анжи» – «Оренбург», где общался с Кадиевым, обменивался с ним мнениями по футбольным вопросам, высказал свое видение того, как развивается сейчас клуб. Когда это перерастет в полноценное сотрудничество, сказать пока трудно. Но, на мой взгляд, Александр Викторович является качественным аналитиком, и, что самое важное, он не склонен к конъюнктурной деформации (когда сегодня хвалит людей, потому что они на коне, а завтра их же критикует, если они утрачивают свой статус). Он был честным человеком в бытность футболистом, остался таким и сейчас».

В сентябре 2011 года Александр Бубнов вошел в экспертный совет Российского футбольного союза (РФС) по выявлению договорных матчей, возглавляемый Анзором Кавазашвили. В декабре 2012 года совет был распущен.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия