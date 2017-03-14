Алан Ширер уверен, что Канте станет лучшим игроком сезона по версии игроков и СМИ

Накануне прошла четвертьфинальная встреча Кубка Англии между «Челси» и «МЮ» (1:0). Знаменитый форвард Алан Ширер высказался о лучшем игроке матча Нголо Канте.

«Я считаю, он будет признан лучшим футболистом сезона и по версии журналистов, и по версии игроков АПЛ. Канте на голову выше всех.

Да, мы не привыкли, что Нголо забивает много голов. В матче с «МЮ» Канте играл великолепно. Он как обычно был везде. И даже когда «Юнайтед» удавалось выиграть борьбу за мяч, Канте тут же отбирал его обратно.

Без сомнения, лучший игрок матча».

Нголо Канте перешел в «Челси» из «Лестера» в июле 2016 года за миллиона фунтов. В текущем сезоне французский опорник провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC