Алан Дзагоев: ««Спартак», и «Зенит» усилились, а мы будем выезжать на том, что есть»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы команды одержать победу в Премьер-Лиге. Также футболист рассказал об усилении «армейского» клуба и своем желании поиграть за рубежом.

«Я не считаю себя звездой. И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они — звезды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец. Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса.

Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и «Спартак», и «Зенит» усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.

Мы долгое время провели вместе со Слуцким. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели», — рассказал Дзагоев.

По итогам первой части сезона «армейцы» идут на третьем месте, проигрывая восемь очков «Спартаку» и три — «Зениту».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат