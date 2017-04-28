Алан Дзагоев не тренируется в общей группе ЦСКА перед дерби

ЦСКА продолжает подготовку к столичному дерби со «Спартаком». Данный матч может пропустить один из ключевых игроков красно-синих.

Сегодня полузащитник Алан Дзагоев занимался по индивидуальной программе. Футболист получил повреждение в игре с «Локомотивом». Врачи армейцев делают все возможное, чтобы хавбек смог принять участие в воскресном матче.

После 25 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав 57 очков. Ближайшие конкуренты из ЦСКА отстают от команды Массимо Карреры на 7 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА