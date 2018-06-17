Алан Дзагоев не полетит со сборной России в Санкт-Петербург на матч с Египтом

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не поможет команде в матче 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 против Египта. Хавбек получил травму в матче против Саудовской Аравии.

28-летний хавбек, получивший в четверг травму мышц задней поверхности бедра в стартовой игре против Саудовской Аравии (5:0), не полетит на матч, который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня.

Игрок останется в Москве и будет продолжать восстанавливаться. После возвращения из Санкт-Петербурга штаб сборной оценит функциональное состояние хавбека и примет решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации.

Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург.

Он останется в Москве для продолжения реабилитации.

После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации. pic.twitter.com/6Kiikv6mZd — Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2018

Напомним, матч против сборной Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный твиттер сборной России