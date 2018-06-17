Алан Дзагоев не полетит со сборной России в Санкт-Петербург на матч с Египтом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не поможет команде в матче 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 против Египта. Хавбек получил травму в матче против Саудовской Аравии. 

28-летний хавбек, получивший в четверг травму мышц задней поверхности бедра в стартовой игре против Саудовской Аравии (5:0), не полетит на матч, который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня.

Игрок останется в Москве и будет продолжать восстанавливаться. После возвращения из Санкт-Петербурга штаб сборной оценит функциональное состояние хавбека и примет решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации.

Напомним, матч против сборной Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный твиттер сборной России

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