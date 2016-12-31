Аксель Витсель согласился перейти в один из китайских клубов

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Витсель

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласился перейти в один из китайских клубов. Сообщается, что Витсель перейдет либо в «Шанхай СИПГ», который возглавляет бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш и где играет экс-форвард «Зенита» клуба Халк, либо в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Сумма трансфера бельгийца составит 20 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2016/2017. В переходе игрока был заинтересован «Ювентус».

В этом сезоне чемпионата России Аксель Витсель забил один гол в 23 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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