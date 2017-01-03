Аксель Витсель: «Горжусь, что стал частью истории «Зенита»

Бельгийский футболист Аксель Витсель подвел итоги четырехлетнему выступлению за петербургский «Зенит». Сегодня игрок официально покинул сине-бело-голубых.

«После нескольких лет в России пришло время двигаться дальше. Я хотел бы поблагодарить всех в Санкт-Петербурге за эти прекрасные годы, наполненные добрыми воспоминаниями. Болельщикам команды огромное спасибо за проявленную теплоту и любовь. Я этого не забуду!

Я горжусь тем, что сделал себя частью истории сине-бело-голубых. Уверен, что парни станут чемпионами по итогам сезона. Теперь же очень жду начала выступлений за новый клуб из Китая. Буду делать все ради победы команды в каждом матче», — заявил Витсель.

Напомним, сегодня 27-летний хавбек перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ради клуба с Дальнего Востока Аксель отклонил предложение туринского «Ювентуса».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»