Агент Шандор Варга: «Венгер может посетить матчи Кубка конфедераций, чтобы посмотреть на Головина»

«Арсенал» может приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина. Об этом заявил футбольный агент Шандор Варга.

«Венгер несколько раз звонил мне, интересовался Головиным. В частности, после контрольной игры россиян в Венгрии. Арсен попросил навести справки о нем у Черчесова и Гончаренко. Я посоветовал французу переговорить на этот счет со Слуцким.

В субботу скаут «Арсенала» следил за Александром на матче Россия – Новая Зеландия. Сам же Арсен может приехать на игры турнира, чтобы вживую понаблюдать за игроком», – заявил Варга.

В прошедшем сезоне РФПЛ 21-летний хавбек сыграл за красно-синих в 30 играх. В данных встречах он отличился 3 голами.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат.ком