Агент Шандор Варга: «Венгер может посетить матчи Кубка конфедераций, чтобы посмотреть на Головина»

Автор: Дмитрий Темников 0

Россия - Новая Зеландия

«Арсенал» может приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина. Об этом заявил футбольный агент Шандор Варга.

«Венгер несколько раз звонил мне, интересовался Головиным. В частности, после контрольной игры россиян в Венгрии. Арсен попросил навести справки о нем у Черчесова и Гончаренко. Я посоветовал французу переговорить на этот счет со Слуцким.

В субботу скаут «Арсенала» следил за Александром на матче Россия – Новая Зеландия. Сам же Арсен  может приехать на игры турнира, чтобы вживую понаблюдать за игроком», – заявил Варга.

В прошедшем сезоне РФПЛ 21-летний хавбек сыграл за красно-синих в 30 играх. В данных встречах он отличился 3 голами.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат.ком

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