Агент Пауло Дибалы: «Пауло продлит контракт с «Ювентусом»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Дибала

Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы рассказал о том, что в ближайшем будущем его клиент подпишет новый контракт с туринским клубом. Аргентинским игроком интересовались топ-клубы Испании.

«Нет никаких проблем, контракт будет подписан», – сказал агент.

Считается, что в услугах аргентинского игрока заинтересованы «Реал» и «Барселона», в результате чего Дибала требует резкого повышения своей заработной платы. На данный момент соглашение рассчитано до 2020-го года, по которому Пауло получает 2 млн. евро, «Ювентус» готов повысить зарплату до 5 млн. евро, когда как Дибала хочет 7 млн. евро.

В этом сезоне игрок принял участие в 10 матчах за «Ювентус», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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