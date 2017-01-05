Агент: Массимо Каррера — основополагающий фактор при переходе Луиса Адриано в «Спартак»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Каррера

Агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал предстоящий переход бразильца в «Спартак». Также он высказал мнение о наставнике красно-белых Массимо Каррере.

«Мы счастливы и очень довольны переходом в «Спартак». Адриано не хотел уходить из «Милана», но ему там не нашлось места. Футболист должен играть. Цели на будущее — играть и работать. Адриано вновь хочет быть важным игроком. «Милан» — в прошлом, теперь мы думаем о «Спартаке».

Каррера — важная фигура, основополагающий фактор при переходе Луиса Адриано. Он очень уважительно относится к игрокам, он отличный тренер, который хорошо работает. Мы надеемся побеждать вместе, как это было с Луческу в «Шахтере», — говорит Велоз.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Попасть под КАМАЗ. Главные события 11-го тура ФНЛ

РФПЛ. 7 марта. «Урал» — «Динамо», «Анжи» — «Амкар»

Рамзан Кадыров: «Терек» – легендарная команда!»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 