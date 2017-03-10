Агент Марко Вератти: «Мой клиент не ходил в ночной клуб перед игрой с «Барселоной», мы подадим в суд на L’Euqipe»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Марко Вератти

Агент Донато Ди Кампли поговорил о своем клиенте — итальянском полузащитнике французского «ПСЖ» Марко Вератти. Ди Кампли заявил о том, что газета L’Equipe беспричинно обвинила футболиста в походе по ночным клубам.

«Написанное в L’Equipe – абсолютная ложь: Марко не ходил по ночным клубам перед ответной игрой с «Барселоной». Мы подадим судебный иск и уже изучаем данный вопрос. Я не позволю беспричинно клеветать на моего клиента», — заявил спортивный агент.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Вератти и его товарищ по клубу Блез Матюиди находились на вечеринке за несколько часов до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». В итоге парижане проиграли сопернику со счетом 1:6, в следующий раунд плей-офф прошли каталонцы.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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