Агент: «Ищем для Хенти новый клуб. Если нет шансов играть в «Локомотиве», зачем оставаться?»

Агент Стивен Макинва, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Эзекиэля Хенти, рассказал о будущем своего клиента в составе московского клуба. Игрок в команде не останется.

«Сейчас мы подыскиваем Хенти клуб, смотрим на предложения, которые у нас есть. В ближайшее время примем решение, что делать дальше. Хенти не едет на сборы с «Локомотивом», поскольку шансы для него играть за этот клуб оставляют желать лучшего.

Мы приняли такое решение и надеемся, что все сложится положительно и получится найти игровую практику.

Я не говорю о том, что Хенти хочет покинуть клуб, но он отдает себе отчет, что играть важнее, а играть в «Локомотиве» он, скорее всего, не будет. Если нет шансов, то зачем оставаться?

Из России предложений нет, но есть варианты развития карьеры в нескольких европейских чемпионатах», — сказал агент футболиста.

Хенти перешел в «Локомотив» в феврале 2016 года и провел за красно-зеленых 19 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт