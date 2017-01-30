Агент: «Джовинко получил действительно важное предложение из Китая»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы нападающего «Торонто» Себастьяна Джовинко, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны китайского клуба. Говорит, что это очень важное предложение.

«Мы поговорим с «Торонто». Они должны понять ситуацию и учесть желание самого игрока. Предложение действительно важное», — сказал Д’Амико.

На данный момент о названии клуба, который хочет видеть Джовинко в своем составе не сообщается.

В прошлом сезоне МЛС 30-летний итальянец провел в составе «Торонто» 34 матча, забил 21 гол и отдал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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