Агент Доменико Кришито: «Предложение «Дженоа» к моему агенту очень привлекательное»

30-летний защитник «Зенита» Доменико Кришито получил предложение от «Дженоа». Об этом сообщил агент игрока Андреа Д’Амико.

«Он в праве сам принимать решение о своем будущем, и предложение от «Дженоа» очень привлекательное. Доменико очень близок к клубу, в котором он получил известность. Однако пока ничего не решено», — заявил Д’Амико.

Напомним, Кришито перешел к сине-бело-голубым в 2011 году. В текущем сезоне Премьер-лиги итальянец сыграл за клуб с берегов Невы в 28 матчах, забив 4 гол и сделав 3 голевые передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: tuttomercatoweb.com