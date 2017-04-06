Агент Ахмеда Мусы: «Ахмед не бил жену, он и мухи не обидит»

Агент нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы Тони Харрис прокомментировал информацию об избиении форвардом жены. По его словам, информация не соответствует действительности.

«Между Мусой и его женой Джамилой случилась ссора, которая привлекла внимание соседей, вызвавших полицию. Стражи порядка провели беседу с Мусой и несколькими свидетелями ссоры, и на этом вопрос был закрыт. Никаких обвинений в отношении Мусы и его супруги предъявлено не было.

Это нормально, когда между супругами порой возникают ссоры. Однако Ахмед не бил жену, так же как и она не нападала на мужа. Они всего лишь решили семейный вопрос, и теперь все хорошо. Все знают, что Муса является хорошим парнем. Он не пьет и не курит, не устраивает вечеринок и никогда не имел проблем с полицией. Муса и мухи не обидит», – сказал агент форварда Тони Харрис.

Ранее сообщалось, что Муса был задержан в Лестере около часа ночи по местному времени по подозрению в нападении на свою супругу. Однако, по словам агента игрока Тони Харриса, эта информация не соответствует действительности.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian