«Аэрофлот» заключил новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Аэрофлот» подписал с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» новый контракт, по которому российская авиакомпания остается официальным перевозчиком клуба. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Мы недавно переподписали контракт с «Манчестер Юнайтед», который теперь рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», — заявил Савельев.

Финансовая сторона сделки не разглашается. Но согласно первому соглашению манкунианцы получали от «Аэрофлота» порядка $40 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС