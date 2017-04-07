«Аэрофлот» заключил новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

«Манчестер Юнайтед»

«Аэрофлот» подписал с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» новый контракт, по которому российская авиакомпания остается официальным перевозчиком клуба. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Мы недавно переподписали контракт с «Манчестер Юнайтед», который теперь рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», — заявил Савельев.

Финансовая сторона сделки не разглашается. Но согласно первому соглашению манкунианцы получали от «Аэрофлота» порядка $40 млн.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эммануэль Фримпонг: «Аршавин всегда улыбался. Может, потому что он пил виски? Русские же все пьют»

Бербатов

Димитар Бербатов может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

В «Спартаке» решили не увольнять Аленичева

Добавить комментарий

Войти с помощью: 