Адриано Галлиани: «Мы обо всем договорились и со «Спартаком», и с Луисом Адриано»

Первый вице-президент «Милана» подтвердил что сделка по переходу 29-летнего нападающего красно-черных Луиса Адриано в Спартак» должна быть официально оформлена. Это произойдет в ближайшие дни.
«Мы обо всем договорились и с московским клубом, и с самим игроком – ему остается только пройти медосмотр. При этом врачи нашей команды уверили меня в том, что никаких проблем со здоровьем у бразильца нет», — заявил Галлиани
Отметим, что трансфер форварда, возможно, будет оформлен как аренда с правом выкупа, который станет минимальным.
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