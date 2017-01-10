Адриано Галлиани: «Мы обо всем договорились и со «Спартаком», и с Луисом Адриано»

Первый вице-президент «Милана» подтвердил что сделка по переходу 29-летнего нападающего красно-черных Луиса Адриано в Спартак» должна быть официально оформлена. Это произойдет в ближайшие дни.

«Мы обо всем договорились и с московским клубом, и с самим игроком – ему остается только пройти медосмотр. При этом врачи нашей команды уверили меня в том, что никаких проблем со здоровьем у бразильца нет», — заявил Галлиани

Отметим, что трансфер форварда, возможно, будет оформлен как аренда с правом выкупа, который станет минимальным. Фото: Global Look Press

Источник: Uno Italia