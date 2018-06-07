Адебайо Акинфенва – Серхио Рамосу: «Ты вынес моего друга Мо Салаха. Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня»

Автор: Евгений Морозов 0

Форвард «Уикомб Уондерерс» Адебайо Акинфенва отреагировал на эпизод с травмой нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Египтянин травмировал плечо в единоборстве с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

В начале этой недели стало известно, что голкипер мерсисайдцев Лорис Кариус получил сотрясение мозга в том же матче при столкновении с Рамосом. Акинфенва – болельщик «Ливерпуля» .

«Прошла неделя после финала Лиги чемпионов, и я вернулся с отдыха. Слушай, Серхио Рамос, ты не только вынес моего друга Мо Салаха, но и нанес травму Кариусу. Слушай, брат, я никогда не буду играть против тебя, потому что никогда не попаду в Лигу чемпионов. И тебе повезло. Но если бы я попал туда… вот, что бы произошло», – сказал Акинфевна.

Фото: Global Look Press
Источник: Instagram

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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