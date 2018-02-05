Аарон Оланаре: «Переговоры с «Мольде»? Я не хочу возвращаться в Норвегию и остаюсь игроком ЦСКА»

Нигерийский форвард ЦСКА Аарон Оланаре заявил о слухах по поводу его возможного перехода в «Мольде». Футболист заявил, что на данный момент он остается игроком москвичей.

«Переговоры с «Мольде»? Это неверная информация, — цитирует Allnigeriasoccer Оланаре. — У меня не было контактов с «Мольде» или с их представителями. Я не хочу возвращаться в Норвегию. На данный момент я остаюсь игроком ЦСКА», — заявил 23-летний африканец.

В текущем сезоне Оланаре провел за красно-синих 11 матчей во всех турнирах. В этих встречах нападающий забил один гол.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Allnigeriasoccer