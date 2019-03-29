Объединение болельщиков «Фратрия» обвинило руководство «Спартака» в недопуске Массимо Карреры на трибуну «Б»

Объединение болельщиков «Фратрия» дало комментарий словам директора по безопасности московского «Спартака» Евгения Мележикова. Напомним, он ранее заявил, что бывший главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера самостоятельно принял решение не идти на фанатскую трибуну во время матча с «Зенитом».

«Сегодня в очередной раз болельщикам «Спартака» предложили порцию лапши. Каждый день мы видим новые статьи и высказывания спартаковских функционеров в адрес бывшего тренера команды Массимо Карреры. Мы с улыбкой воспринимаем такие посылы, но не можем пройти мимо той темы, которая касается непосредственно человеческих отношений итальянца с нами, болельщиками.

Директор по безопасности клуба Евгений Мележиков по непонятным нам причинам дал лживую информацию относительно посещения Массимо Каррерой матча «Спартак» — «Зенит». Сам г-н Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну «Б» и при содействии правоохранительных органов. Хватит обманывать людей, господа. Это не делает вам чести», — говорится в сообщении «Фратрии».

Напомним, встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит», проходившая на стадионе «Открытие Арена» 17 марта, завершилась вничью — 1:1.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста московская команда стала чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Фратрия