Матиас Краневиттер может перейти в «Эспаньол»

Автор: Роман Шлуинский 0

«Эспаньол» хочет усилить состав до закрытия зимнего трансферного окна. Каталонский клуб ведет переговоры о трансфере хавбека «Зенита» Матиаса Краневиттера, вероятнее всего, на правах аренды.

Вариант с Краневиттером был приоритетным несколько дней назад, но переговоры были заморожены, учитывая цену за переход игрока. Сейчас переговоры возобновлены.

В этом сезоне 25-летний аргентинец провел 5 матчей в чемпионате России, однако результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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