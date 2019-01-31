Матиас Краневиттер может перейти в «Эспаньол»

«Эспаньол» хочет усилить состав до закрытия зимнего трансферного окна. Каталонский клуб ведет переговоры о трансфере хавбека «Зенита» Матиаса Краневиттера, вероятнее всего, на правах аренды.

Вариант с Краневиттером был приоритетным несколько дней назад, но переговоры были заморожены, учитывая цену за переход игрока. Сейчас переговоры возобновлены.

В этом сезоне 25-летний аргентинец провел 5 матчей в чемпионате России, однако результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport