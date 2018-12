«Атлетик» уволил Эдуардо Бериццо

Главный тренер «Атлетика» Эдуардо Бериццо покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности назначен Гаиска Гаритано.

Баскский клуб отправил специалиста в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Athletic Club has decided to terminate the contract that united its coach Eduardo Berizzo with the entity.

From tomorrow, Wednesday December 5th, Gaizka Garitano will be responsible for managing the first team of Athletic Club. Mila esker Eduardo, zorte on! #AthleticClub pic.twitter.com/6JPIdDJI9X

— Athletic Club (@Athletic_en) December 4, 2018